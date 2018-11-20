В Пролетарском округе эвакуировали бесхозный автомобиль

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-20T08:44:48+03:00

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Главным управление по Пролетарскому территориальному округу Тулы проведена работа по выявлению собственника брошенного автомобиля, который стоял на улице Карла Маркса, у дома №2.

На данном авто было размещено уведомление о необходимости его эвакуации, и она была произведена собственников.

Работа по эвакуации бесхозных машин с городских улиц и придомовых территорий в Туле продолжается.

Транспортные средства подлежат эвакуации в случае, если:

- находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы;

- являются местом несанкционированного складирования отходов;

- создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.

Определен порядок эвакуации таких средств:

- выявление с составлением акта обнаружения;

- факт расположения автотранспортного средства без перемещения свыше 30 дней;

- наклейка на автотранспортное средство с одновременным размещением информации на официальном сайте администрации города Тулы, в случае предоставлений сведений направление уведомления с конкретными сроками перемещения автотранспортного средства;

- принудительная эвакуация на специально отведенную территорию для временного хранения.