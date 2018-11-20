В Пролетарском округе эвакуировали бесхозный автомобиль
Главным управление по Пролетарскому территориальному округу Тулы проведена работа по выявлению собственника брошенного автомобиля, который стоял на улице Карла Маркса, у дома №2.
На данном авто было размещено уведомление о необходимости его эвакуации, и она была произведена собственников.
Работа по эвакуации бесхозных машин с городских улиц и придомовых территорий в Туле продолжается.
Транспортные средства подлежат эвакуации в случае, если:
- находятся в аварийном состоянии, в том числе после пожара, или разукомплектованы;
- являются местом несанкционированного складирования отходов;
- создают препятствия дорожному движению, работе уборочной и специализированной техники, проезду во дворы.
Определен порядок эвакуации таких средств:
- выявление с составлением акта обнаружения;
- факт расположения автотранспортного средства без перемещения свыше 30 дней;
- наклейка на автотранспортное средство с одновременным размещением информации на официальном сайте администрации города Тулы, в случае предоставлений сведений направление уведомления с конкретными сроками перемещения автотранспортного средства;
- принудительная эвакуация на специально отведенную территорию для временного хранения.