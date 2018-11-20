На трассе под Тулой столкнулись "ВАЗ" и "ПАЗик"
Причины аварии под Тулой устанавливаются
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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19 ноября 2018 года в 19:58 на 10-м км трассы "Тула-Новомосковск" в Новомосковском районе Тульской области произошло ДТП.
Столкнулись два автомобиля: "ВАЗ-21099" и "ПАЗ-3205".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Пострадавших нет.
Причины аварии под Тулой устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области