2018-11-20T08:26:50+03:00
Происшествия

На трассе под Тулой столкнулись "ВАЗ" и "ПАЗик"

Причины аварии под Тулой устанавливаются
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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19 ноября 2018 года в 19:58 на 10-м км трассы "Тула-Новомосковск" в Новомосковском районе Тульской области произошло ДТП.

Столкнулись два автомобиля: "ВАЗ-21099" и "ПАЗ-3205".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Пострадавших нет.

Причины аварии под Тулой устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

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