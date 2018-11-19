В тульском театре драмы покажут рок-оперу "Юнона и авось"

СЕГОДНЯ 17:08 2018-11-19T17:09:18+03:00

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Во вторник, 20 ноября, в 18:30 в Тульском Государственном академическом театре драмы им. М. Горького состоится рок-опера «Юнона и авось» в исполнении театра Алексея Рыбникова.

«Юнона» и «Авось» — самая известная рок-опера на российской сцене. Полная авторская версия Алексея Рыбникова является серьезной новацией в жанре мирового музыкального театра и призвана возвратить изначальную идею авторов. В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.

Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера рок-оперы поставлены прославленной певицей, заслуженной артисткой Р. Ф. Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и многих знаменитых шлягеров советского кино («Позвони мне, позвони», «Песня гадалки»).