2018-11-19T16:54:06+03:00
Общество

В федеральный бюджет от налогоплательщиков Тульской области поступило 3,9 млрд рублей

В консолидированный бюджет - 55,1 млрд рублей
Виктория ЯКУШИНА
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За 10 месяцев 2018 года в федеральный бюджет от налогоплательщиков Тульской области поступило 3,9 млрд рублей. Поступления сформированы в основном двумя налогами: налогом на прибыль организаций – 3,3 млрд рублей, и акцизами - 1,2 млрд рублей.

НДС показал отрицательный результат вследствие превышения вычетов по налогу над его поступлениями. Они обусловлены деятельностью экспортеров области, а также являются следствием масштабных инвестиционных проектов, реализуемых в регионе.

В консолидированный бюджет региона от налогоплательщиков за 10 месяцев 2018 года поступило 55,1 млрд рублей, что на 15% больше, чем в за аналогичный период 2017-го. Основные составляющие: налог на доходы физических лиц – 37,2% от всех поступлений, налог на прибыль организаций – 31,3%, имущественные налоги – 14,5%, акцизы – 10,2%. Возрастает роль налогов на совокупный доход – 6,3% от собранного.

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