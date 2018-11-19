Против гриппа в Тульской области привились более 500 000 человек
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Тульской области благополучная
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В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа.
Всего по состоянию на 16 ноября 2018 года привито 534 868 человек, а это 35,8% от численности населения.
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Тульской области благополучная.
С 12 по 18 ноября 2018 года, в регионе зарегистрировано 4817 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 31%.
В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога.
По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.