2018-11-19T16:46:21+03:00
Общество

Против гриппа в Тульской области привились более 500 000 человек

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Тульской области благополучная
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа.

Всего по состоянию на 16 ноября 2018 года привито 534 868 человек, а это 35,8% от численности населения.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Тульской области благополучная.

С 12 по 18 ноября 2018 года, в регионе зарегистрировано 4817 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 31%.

В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога.

По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В поселке Барсуки отключат холодную воду
В тульском театре драмы покажут рок-оперу "Юнона и авось"
В федеральный бюджет от налогоплательщиков Тульской области поступило 3,9 млрд рублей
В местах возникновения стихийных свалок в Туле установят видеокамеры
В детском саду в селе Алешня проверили температурный режим
20 ноября в Туле пройдет плановое отключение светофоров
Сотрудники ГИБДД в Тульской области поймали пассажира легковушки с пакетом наркотиков
Тульская область приняла участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме
Среди ночи двое мужчин обокрали две "подсобки" разных организаций в Туле
В деревне Судаково будет обустроена водяная скважина
В Туле пройдет ежегодный патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия»
За три дня в Тульской области поймали 40 пьяных за рулем
40-летний мужчина украл газовую плиту, радиаторы и смеситель из квартиры в Донском
18-летний житель Тульской области обнес супермаркет среди ночи
В Тульской области «Киа Рио» влетел в забор
Под Тулой "Опель" толкнул на "Фольксваген" в земляной вал
"Киа" сбила подростка на Революции в Туле
На проспекте Ленина в Туле стокнулись микроавтобус и внедорожник
За неделю в ДТП в Туле пострадали 10 человек
В Туле пройдет Марафон новогодних церемоний бракосочетания
Во время работы Губернского катка на площади Ленина в Туле граничат стоянку