2018-11-19T16:31:54+03:00
Общество

В местах возникновения стихийных свалок в Туле установят видеокамеры

Такие меры будут приняты в Зареченском округе Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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За семь дней в Туле специалисты вывезли почти 2000 кубометров стихийных свалок. Были ликвидированы места несанкционированного скопления мусора в поселке Барсуки, селе Ионино, на станции Некрасово и улице Железнодорожной общим объемом 23,4 кубометров.

В настоящее время по данным адресам ведутся работы по планировке территорий.

Для предотвращения повторного возникновения свалок в Зареченском округе Тулы планируется установка шлагбаумов и камер видеонаблюдения.

– На ликвидацию стихийных свалок выделяются средства из городского бюджета, тогда как эти деньги можно направить на другие цели, – считает Глава Тулы Юрий Цкипури. – На мой взгляд, с помощью шлагбаумов и видеокамер нам удастся решить вопрос с мусором. Однако и в сознании туляков должны произойти перемены: мы все – хозяева города, Тула – наш общий дом. Сегодня в городе достаточно площадок для складирования мусора, они расположены в шаговой доступности. Призываю жителей проявить сознательность.

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