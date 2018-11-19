В детском саду в селе Алешня проверили температурный режим

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-19T16:19:29+03:00

Были сделаны выводы о необходимости регулировки внутренней системы отопления

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Сегодня, 19 ноября 2018 гола, в детсад села Алешня Привокзального округа Тулы вышла комиссия. В ее состав вошли представители «Тулатеплосети», обслуживающей организации «Сигма» и руководство детского сада.

В ходе обследования было установлено, что теплоноситель поступает в здание дошкольного учреждения с температурой в пределах нормы.

Были сделаны выводы о необходимости регулировки внутренней системы отопления.

Данную работу произведут в ближайшее время.