В детском саду в селе Алешня проверили температурный режим
Были сделаны выводы о необходимости регулировки внутренней системы отопления
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Сегодня, 19 ноября 2018 гола, в детсад села Алешня Привокзального округа Тулы вышла комиссия. В ее состав вошли представители «Тулатеплосети», обслуживающей организации «Сигма» и руководство детского сада.
В ходе обследования было установлено, что теплоноситель поступает в здание дошкольного учреждения с температурой в пределах нормы.
Были сделаны выводы о необходимости регулировки внутренней системы отопления.
Данную работу произведут в ближайшее время.