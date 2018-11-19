Сотрудники ГИБДД в Тульской области поймали пассажира легковушки с пакетом наркотиков
Вечером 18 ноября при несении службы на автодороге "Щекино-Липки-Киреевск" в Тульской области полицейские ГИБДД осуществляли надзор за дорожным движением.
Они остановили для проверки автомобиль "ВАЗ-2112", за рулем которого была 31-летняя женщины.
При проверке документов у инспекторов ДПС появились основания полагать, что пассажир авто находится под наркотиками, так как его поведение не соответствовало окружающей обстановке.
Сотрудниками ГИБДД было принято решение о доставлении мужчины в отдел МВД России по Киреевскому району для дальнейшего разбирательства.
При проведении личного досмотра в присутствии понятых у него был обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожий на наркотик.
Изъятое вещество направлено на исследование.
Полицейскими проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.