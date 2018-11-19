Сотрудники ГИБДД в Тульской области поймали пассажира легковушки с пакетом наркотиков

СЕГОДНЯ 15:08 2018-11-19T15:13:31+03:00

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Вечером 18 ноября при несении службы на автодороге "Щекино-Липки-Киреевск" в Тульской области полицейские ГИБДД осуществляли надзор за дорожным движением.

Они остановили для проверки автомобиль "ВАЗ-2112", за рулем которого была 31-летняя женщины.

При проверке документов у инспекторов ДПС появились основания полагать, что пассажир авто находится под наркотиками, так как его поведение не соответствовало окружающей обстановке.

Сотрудниками ГИБДД было принято решение о доставлении мужчины в отдел МВД России по Киреевскому району для дальнейшего разбирательства.

При проведении личного досмотра в присутствии понятых у него был обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожий на наркотик.

Изъятое вещество направлено на исследование.

Полицейскими проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.