Тульская область приняла участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-19T15:00:36+03:00

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В северной столице нашей страны завершился VII международный культурный форум. В мероприятии приняли участие представители более 100 стран мира. 14 деловых площадок форума посетили более 35 тысяч человек.

В церемонии гала-открытия принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он отметил, что культура несет миротворческую миссию и сближает народы вопреки политическим и экономическим трудностям.

Тульская область была представлена делегацией, в состав которой вошли министр культуры региона Татьяна Рыбкина, руководители и сотрудники различных учреждений культуры, представители творческих союзов.

В ходе обсуждения Года театра сбравшимся рассказали о мероприятиях, которые будут проходить в Тульской области.

На площадках форума регионы могли поделиться и обменяться своим опытом. Для культурного и туристического профессиональных сообществ тульская делегация рассказала о проведении в городе-оружейнике акции «Тула – новогодняя столица России» и пригласила гостей из регионов разных стран посетить нашу губернию в новогодние праздники.

В ходе обсуждения на международной дискуссии «Будущее библиотек и библиотеки будущего» Татьяна Рыбкина рассказала о Всероссийском библиотечном конгрессе, который пройдет в мае 2019 года, в рамках акции «Тула – Библиотечная столица России».

На конференции Российского военно-исторического общества был представлен проект Тульского областного краеведческого музея, проводимый совместно с альманахом «Тульский почтмейстер» по выпуску почтовых двусторонних иллюстрированных немаркированных карточек из серии «Туляки – Георгиевские кавалеры Первой мировой войны 1914-1918гг». Данный проект рассказывает как об уже известных именах, так и о подвигах и людях, которые еще не известны широкой аудитории.

Ключевым событием форума стало награждение лауреатов ежегодной премии «Меценат года». В номинации «Сохранение объектов культурного наследия» награду получил генеральный директор «Инд-Гарник» Рафик Папян, который оказал поддержку в возрождении родового имения Тургеневых, в рамках празднования 200-летия со дня рождения писателя.