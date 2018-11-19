Среди ночи двое мужчин обокрали две "подсобки" разных организаций в Туле
В Советском округе Тулы полицейскими были задержаны подозреваемые в кражах из подсобных помещений двух организаций.
Как выяснилось, воскресным вечером, 18 ноября 2018 года, злоумышленники смогли проникнуть поочередно в «подсобки» сразу двух пунктов общественного питания, расположенных в одном здании.
Доступ туда был свободным, и похитители беспрепятственно попали в помещения.
Из первой «подсобки» подозреваемые стащили куртку и рюкзак с имуществом, а из второй - ноутбук.
26-летний ранее судимый житель Щекинского района и его 25-летний подельник были задержаны полицейскими неподалеку от места происшествия.
Подозреваемые признались в содеянном, похищенное у них изъяли.
В отделе полиции «Советский» выясняют все детали случившегося.