Среди ночи двое мужчин обокрали две "подсобки" разных организаций в Туле

СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-19T13:56:52+03:00

В полиции выясняют все детали случившегося

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В Советском округе Тулы полицейскими были задержаны подозреваемые в кражах из подсобных помещений двух организаций.

Как выяснилось, воскресным вечером, 18 ноября 2018 года, злоумышленники смогли проникнуть поочередно в «подсобки» сразу двух пунктов общественного питания, расположенных в одном здании.

Доступ туда был свободным, и похитители беспрепятственно попали в помещения.

Из первой «подсобки» подозреваемые стащили куртку и рюкзак с имуществом, а из второй - ноутбук.

26-летний ранее судимый житель Щекинского района и его 25-летний подельник были задержаны полицейскими неподалеку от места происшествия.

Подозреваемые признались в содеянном, похищенное у них изъяли.

В отделе полиции «Советский» выясняют все детали случившегося.