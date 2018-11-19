В деревне Судаково будет обустроена водяная скважина

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-19T13:05:09+03:00

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Всего в Туле сформировано 8 площадок для предоставления земельных участков многодетным гражданам для индивидуального жилищного строительства:

· площадка в с. Маслово – обеспечена водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением и подъездной дорогой,

· площадка, расположенная в северной части Зареченского округа – обеспечена электроснабжением, подъездной дорогой,

· площадка в с. Теплое,

· площадка в с. Алешня,

· площадка, расположенная в районе Епифанского шоссе,

· площадка в д. Крюково,

· площадка в с. Торхово,

· площадка в с. Судаково.

В целях решения вопроса на площадках, где отсутствует техническая возможность централизованного газоснабжения и водоотведения, администрация предлагает реализовать альтернативные варианты, а именно использовать автономные источники жизнеобеспечения – септик и газгольдер, а также автономные источники теплоснабжения – твердотопливный резервуар и электрокотел. Для проведения данных мероприятий администрацией города Тулы утверждено постановлением администрации города Тулы от 29.05.2018 № 1886 «Положение о предоставлении индивидуальных источников ресурсоснабжения гражданам, имеющим трех и более детей». В 2018 году по данному мероприятию выделены бюджетные ассигнования в размере 551 млн рублей.

Для организации мероприятий по забору воды для технологических нужд предусмотрено обустройство скважины в д. Судаково на сумму порядка 1,2 млн. руб. В настоящее время идет процедура по заключению муниципального контракта с победителем аукциона. Также для выполнения мероприятий по забору воды для технологических нужд в 2019 администрацией города планируется установить 7 скважин на сумму около 8,5 млн. руб. на сформированных площадках для многодетных семей:

- с. Алешня – 1 скважина;

- Епифанское шоссе – 1 скважина;

- с. Торхово – 1 скважина;

- д. Крюковка – 1 скважина;

- с. Теплое – 2 скважины;

- с. Судаково – 1 скважина.