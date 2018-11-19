В Туле пройдет ежегодный патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия»

СЕГОДНЯ 13:03 2018-11-19T13:03:57+03:00

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Ежегодный патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия» состоится в Туле 30 ноября 2018 года, на базе молодежного центра «Родина».

В программе мероприятия:

12:30-13:30 – работа интерактивных площадок. Гости и участники смогут прикоснуться к поисковым находкам и увидеть реконструкцию времен Великой Отечественной войны, разобрать и собрать автомат Калашникова, продемонстрировать свои знания по истории родного города, попробовать свои навыки на силовом тренажере, сделать своими руками сувенир на память.

13:30-14:10 – пленарное заседание с участием ведущих сотрудников Тульского военно-исторического музея, ПО Туламашзавод и сферы молодежной политики.

14:10-14:30 - кофе-брейк;

15:00-16:00 - бесплатные экскурсионные программы: музей «Тульские древности», Тульский государственный музей оружия, музей обороны Тулы в пос. Ленинский, Тульский областной краеведческий музей, Тульский военно-исторический музей, военно-исторический комплекс «Рубеж обороны», ПО Туламашзавод.

Возраст участников – 14+.

Количество мест ограничено.

Желающим принять участие в форуме предлагаем пройти регистрацию - сюда.

Дополнительная информация по телефону: 56-60-99.

Форум состоится по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 20.