2018-11-19T11:23:59+03:00
Происшествия

40-летний мужчина украл газовую плиту, радиаторы и смеситель из квартиры в Донском

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники полиции в городе Донской Тульской области задержали подозреваемого в краже из жилища.

Как оказалось, 40-летний безработный местный житель причастен к хищению из квартиры, расположенной неподалеку от его собственного дома.

Выяснилось, что владелец жилища долгое время не появлялся в квартире. Этим злоумышленник и воспользовался.

Взломав замок входной двери, он проник в помещение и вынес оттуда газовую плиту, два радиатора отопления и смеситель.

Сейчас полицейские выясняют все детали произошедшего. Проверяют, причастен ли задержанный к другим возможным квартирным кражам.

В отделе МВД России по г.Донской возбуждено и расследуется уголовное дело.

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