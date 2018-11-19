40-летний мужчина украл газовую плиту, радиаторы и смеситель из квартиры в Донском
Сотрудники полиции в городе Донской Тульской области задержали подозреваемого в краже из жилища.
Как оказалось, 40-летний безработный местный житель причастен к хищению из квартиры, расположенной неподалеку от его собственного дома.
Выяснилось, что владелец жилища долгое время не появлялся в квартире. Этим злоумышленник и воспользовался.
Взломав замок входной двери, он проник в помещение и вынес оттуда газовую плиту, два радиатора отопления и смеситель.
Сейчас полицейские выясняют все детали произошедшего. Проверяют, причастен ли задержанный к другим возможным квартирным кражам.
В отделе МВД России по г.Донской возбуждено и расследуется уголовное дело.