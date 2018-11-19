18-летний житель Тульской области обнес супермаркет среди ночи
Полицейскими в Узловском районе пойман подозреваемый в краже из магазина.
Как выяснилось, злоумышленник проник в торговый зал сетевого супермаркета, расположенного в одном из поселков, среди ночи, когда магазин не работал.
Повредив входную дверь, похититель смог попасть внутрь и забрал из магазина алкогольные напитки, продукты питания и кассовые ящики, в которых находилось 13 тысяч рублей.
Полицейские предположили, что хищение мог совершить кто-то из местных жителей. Проверяя в поселке лиц, склонных к подобным деяниям, удалось определить причастность к краже 18-летнего местного жителя. Он уже был ранее судим за преступления имущественного характера.
Версия о том, что именно он совершил хищение, в дальнейшем подтвердилась.
Подозреваемый признался в содеянном.
В отделе МВД России по Узловскому району выясняют все обстоятельства произошедшего.