18-летний житель Тульской области обнес супермаркет среди ночи

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-19T11:20:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейскими в Узловском районе пойман подозреваемый в краже из магазина.

Как выяснилось, злоумышленник проник в торговый зал сетевого супермаркета, расположенного в одном из поселков, среди ночи, когда магазин не работал.

Повредив входную дверь, похититель смог попасть внутрь и забрал из магазина алкогольные напитки, продукты питания и кассовые ящики, в которых находилось 13 тысяч рублей.

Полицейские предположили, что хищение мог совершить кто-то из местных жителей. Проверяя в поселке лиц, склонных к подобным деяниям, удалось определить причастность к краже 18-летнего местного жителя. Он уже был ранее судим за преступления имущественного характера.

Версия о том, что именно он совершил хищение, в дальнейшем подтвердилась.

Подозреваемый признался в содеянном.

В отделе МВД России по Узловскому району выясняют все обстоятельства произошедшего.