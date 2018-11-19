Под Тулой "Опель" толкнул на "Фольксваген" в земляной вал

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-19T11:13:47+03:00

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17 ноября 2018 года, в 13:55 на 152-м километре автодороги М-2 «Крым» Ясногорского района Тульской области произошло ДТП.

28-летняя женщина на автомобиле «Опель Астра», при перестроении столкнулась с попутным автомобилем «Фольксваген Тигуан», под управлением мужчины 29 лет.

После удара последний влетел в земляной вал.

В результате ДТП водителю автомобиля «Фольксваген» была оказана медицинская помощь, отпущен домой.

Пассажирка автомобиля «Фольксваген» - 25-летняя девушка - с различными травмами госпитализирована.