За неделю в ДТП в Туле пострадали 10 человек

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-19T10:54:17+03:00

Об этом сообщил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков

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С 12 по 19 ноября 2018 года, в единую дежурно-диспетчерскую службу Тулы поступило 5895 сообщений от граждан. В городе произошло 30 аварийных отключений по водо-, газо- и электроснабжению.

За отчетный период на территории муниципального образования произошло 173 дорожно-транспортных происшествия, пострадали десять человек.

За минувшую неделю произошло 15 пожаров.

Сотрудники поисково-спасательной службы совершили 42 выезда. В результате оказана помощь 94 гражданам, спасено три человека.