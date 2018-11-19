В Туле пройдет Марафон новогодних церемоний бракосочетания
Комитет ЗАГС администрации города Тулы приглашает принять участие в Марафоне новогодних церемоний бракосочетания.
В канун Нового года влюбленных туляков будут ждать:
- новогоднее убранство Дворца бракосочетания,
- праздничный сценарий торжественной церемонии,
- мастер-классы,
- фотозона,
- создание новогоднего украшения
- возможность загадать заветное желание на счастливую супружескую жизнь.
- поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
Для участия в мероприятии необходимо подать заявление о заключении брака на указанный период.
Заявление подается за месяц до предполагаемой даты торжества.
Напомним, что этот Новый год Тула встречает в статусе новогодней столицы страны. Праздничные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» пройдут в Туле с 7 декабря по 7 января.
Полная афиша - здесь.