В Туле пройдет Марафон новогодних церемоний бракосочетания

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-19T10:50:49+03:00

Марафон пройдет с 7 по 31 декабря 2018 года

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Комитет ЗАГС администрации города Тулы приглашает принять участие в Марафоне новогодних церемоний бракосочетания.

В канун Нового года влюбленных туляков будут ждать:

- новогоднее убранство Дворца бракосочетания,

- праздничный сценарий торжественной церемонии,

- мастер-классы,

- фотозона,

- создание новогоднего украшения

- возможность загадать заветное желание на счастливую супружескую жизнь.

- поздравление Деда Мороза и Снегурочки.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявление о заключении брака на указанный период.

Заявление подается за месяц до предполагаемой даты торжества.

Напомним, что этот Новый год Тула встречает в статусе новогодней столицы страны. Праздничные мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Новогодняя столица России» пройдут в Туле с 7 декабря по 7 января.

Полная афиша - здесь.