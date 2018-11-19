Пожар в доме в Воловском районе тушили восемь человек
Причина пожара в Тульской области выясняется
.
Изменить размер текста:
19 ноября 2018 года в 03:45 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Воловский район, д. Сухие плоты.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-46, ПЧ-84, ПЧ-91 и добровольная пожарная команда "Колос".
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет. В результате происшествия в доме сгорела кровля по всей площади, частично обвалился потолок, рядом стоящий сарай сгорел полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.