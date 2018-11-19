Пожар в доме в Воловском районе тушили восемь человек

СЕГОДНЯ 08:26 2018-11-19T08:26:56+03:00

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19 ноября 2018 года в 03:45 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Воловский район, д. Сухие плоты.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-46, ПЧ-84, ПЧ-91 и добровольная пожарная команда "Колос".

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия в доме сгорела кровля по всей площади, частично обвалился потолок, рядом стоящий сарай сгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.