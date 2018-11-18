2018-11-18T17:50:03+03:00
Происшествия

В Суворове школьницы избили одноклассницу: за дело взялся следком

Видеозапись произошедшего избиения в настоящее время изучается специалистами
Виктория ЯКУШИНА
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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту халатности работников одной из школы Суворова, а также в отношнеии сотрудников полиции, на которых возложены обязанности по профилактике совершения несовершеннолетними преступлений.

Причиной проведения проверки стало видео, опубликованное в соцсети, на котором две школьницы ногами по лицу избивают одноклассницу в лесу.

Видеозапись произошедшего избиения в настоящее время изучается специалистами, выясняются все обстоятельства произошедшего в Суворове.

- В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность, работников социальных служб и иных лиц, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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