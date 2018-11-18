2018-11-18T14:13:09+03:00
Происшествия

Школьница выпала из окна четвертого этажа в Новомосковске

Подробности произошедшего выясняются
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

15 ноября 2018 гола в городе Новомосковске Тульской области ученица одной из школ выпала из окна четвертого этажа многоэтажки.

Подросток была госпитализирована в больницу, ей диагностировали множественные переломы рук и ног, перелом позвоночника, ЧМТ и ушиб головного мозга.

В настоящий момент юная жительница Тульской области находится в медикаментозной коме.

Подробности произошедшего в Новомосковск выясняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Тулица" одержала победу во всех матчах первых трех туров чемпионата России
Под Тулой столкнулись две иномарки: есть пострадавшие
Пожар уничтожил кровлю дома в Веневском районе
11 человек тушили горящий дом в Алексине
В деревне Бежка загорелось сено
В Липках планируют пробурить дополнительную скважину
В Плеханово обсудили вопрос ремонта пешеходного моста на дороге «Тула-Яковлево»
В Туле вывезли несанкционированную свалку с улицы Железнодорожной
В тульском Заречье началось строительство ледовой арены
На Ряжской снесли незаконные строения
ТОС «Советский» отчитался о проделанной работе за 2018 год
Туляки получили один миллион рублей на развитие детского-юношеского велоспорта
На Макаренко в Туле загорелись два автомобиля
В Туле мужчина пойман на краже 152 ливневых решеток
В Туле пройдут Областные Рождественские образовательные чтения
Почта Банк поможет тулякам приобрести умные гаджеты в салонах связи «Ростелекома»
В Тульской области "ВАЗ" протаранил памятник