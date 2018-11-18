Школьница выпала из окна четвертого этажа в Новомосковске
Подробности произошедшего выясняются
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15 ноября 2018 гола в городе Новомосковске Тульской области ученица одной из школ выпала из окна четвертого этажа многоэтажки.
Подросток была госпитализирована в больницу, ей диагностировали множественные переломы рук и ног, перелом позвоночника, ЧМТ и ушиб головного мозга.
В настоящий момент юная жительница Тульской области находится в медикаментозной коме.
Подробности произошедшего в Новомосковск выясняются.