Школьница выпала из окна четвертого этажа в Новомосковске

СЕГОДНЯ 14:13 2018-11-18T14:13:09+03:00

Изменить размер текста: A A

15 ноября 2018 гола в городе Новомосковске Тульской области ученица одной из школ выпала из окна четвертого этажа многоэтажки.

Подросток была госпитализирована в больницу, ей диагностировали множественные переломы рук и ног, перелом позвоночника, ЧМТ и ушиб головного мозга.

В настоящий момент юная жительница Тульской области находится в медикаментозной коме.

Подробности произошедшего в Новомосковск выясняются.