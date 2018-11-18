Под Тулой столкнулись две иномарки: есть пострадавшие
Подробности произошедшего предстоит выяснить сотрудникам УГИБДД
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17 ноября 2018 года в 14:04в службу спасения сообщили о ДТП на 153-ом км трассы М-2 "Крым" в Ясногорском районе Тульской области.
Столкнулись два автомобиля: "Фольксваген Тигуан" и "Опель Астра".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.
Подробности произошедшего предстоит выяснить сотрудникам УГИБДД.