2018-11-18T12:40:48+03:00
Происшествия

Под Тулой столкнулись две иномарки: есть пострадавшие

Подробности произошедшего предстоит выяснить сотрудникам УГИБДД
Виктория ЯКУШИНА
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17 ноября 2018 года в 14:04в службу спасения сообщили о ДТП на 153-ом км трассы М-2 "Крым" в Ясногорском районе Тульской области.

Столкнулись два автомобиля: "Фольксваген Тигуан" и "Опель Астра".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.

Подробности произошедшего предстоит выяснить сотрудникам УГИБДД.

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