Пожар уничтожил кровлю дома в Веневском районе
Причина пожара в Тульской области выясняется
.
Изменить размер текста:
17 ноября 2018 года в 20:45 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, д. Большое Чернево.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-65, ПЧ-96 и СПЧ 729.
Пламя удалось погасить за 7 минут.
Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади дома.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.