2018-11-18T12:27:34+03:00
Происшествия

Пожар уничтожил кровлю дома в Веневском районе

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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17 ноября 2018 года в 20:45 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Веневский район, д. Большое Чернево.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-65, ПЧ-96 и СПЧ 729.

Пламя удалось погасить за 7 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади дома.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

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