11 человек тушили горящий дом в Алексине
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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17 ноября 2018 года в 22:13 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Жданова.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-28, по одному расчету ПСЧ-17 и ПЧ-75.
Вместе они совладали с огнем за четыре минуты.
Пострадавших нет. В результате происшествия дом выгорел внутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.