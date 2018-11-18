11 человек тушили горящий дом в Алексине

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-18T12:23:54+03:00

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17 ноября 2018 года в 22:13 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Жданова.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-28, по одному расчету ПСЧ-17 и ПЧ-75.

Вместе они совладали с огнем за четыре минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия дом выгорел внутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.