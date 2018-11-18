В Липках планируют пробурить дополнительную скважину

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-18T11:18:19+03:00

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В Туле состоялся объезд населенных пунктов Ленинского района.

В населенном пункте Берники рассмотрен вопрос качества воды. Принято решение о строительстве сетей водоснабжения по коммерческой концессии. До окончания строительства в населенный пункт будет осуществляться еженедельный подвоз питьевой воды.

В деревне Липки также обсуждался вопрос водоснабжения. Здесь будет выполнена прочистка существующих колодцев, также планируется провести работы по бурению дополнительной скважины для нужд населения.