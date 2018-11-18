2018-11-18T11:10:25+03:00
Общество

В Плеханово обсудили вопрос ремонта пешеходного моста на дороге «Тула-Яковлево»

В Туле прошли встречи с жителями по вопросам транспорта и дорожного хозяйства
Виктория ЯКУШИНА
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Заместитель главы администрации – начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Алексей Крыгин вместе с заместителем начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрием Ярцевым провели ряд встреч с жителями.

Так, они встретились со старостой деревни Помогаево. По результатам беседы было решено включить подъездную дорогу к деревне в план щебенения на 2019 год.

По результатам встречи с населением деревни Тихвинка поручено проработать вопрос ограничения движения грузового транспорта через населенный пункт.

Организована и проведена встреча с жителем Старо-Басова по вопросам благоустройства остановочных павильонов.

Принято участие во встрече с жителями дома 3 по улице Рязанской по вопросу работы дренажной системы в доме. В мероприятии также принял участие заместитель главы администрации – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

Проведена встреча с жителями поселка Плеханово по вопросу оборудования разворотной площадке маршрута. Дано поручение включить данную площадку в план по асфальтированию на 2019 год. Также в Плеханово обсудили вопрос ремонта пешеходного моста на региональной дороге «Тула-Яковлево». Указанные вопросы взяты для проработки с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

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