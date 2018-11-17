В Туле вывезли несанкционированную свалку с улицы Железнодорожной

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-17T16:19:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Зареченском округе Тулы проводились работы по вывозу несанкционированной свалки на улице Железнодорожной.

Напомним, что в оружейной столице в постоянном режиме проводится работы по выявлению несанкционированных свалок. Сейчас в работе находится 4 места несанкционированного складирования мусора: на улице Железнодорожная, в деревне Ионино, поселке Барсуки и на станции Некрасово.

На ул. Железнодорожной завершены работы по вывозу мусора, осталось провести планировку территории. 16 ноября 2018 года начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков проинспектировал ход выполнения работ.