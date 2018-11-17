В тульском Заречье началось строительство ледовой арены

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-17T15:59:45+03:00

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На территории стадиона «Штамп» в тульском Заречье запланировано строительство многофункционального комплекса с ледовой ареной.

Подрядчиком уже завершен снос ветхих зданий и сооружений, установлено ограждение объекта, разбит строительный городок. Ведутся земляные работы, на следующей неделе начнется монтаж свай фундамента.

Завершиться строительство новой арены в Туле должно до января 2020 года. Помимо канадской хоккейной коробки в комплексе разместятся многофункциональный зал для занятий игровыми видами спорта и фитнес-центр. Общая площадь сооружения – около 4000 кв. м.