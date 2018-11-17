ТОС «Советский» отчитался о проделанной работе за 2018 год

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-17T13:23:57+03:00

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В главном управлении администрации города Тулы по Советскому территориальному округу состоялась встреча с жителями, в рамках которой ТОС «Советский» сообщил о том, что было сделано активом в течение 2018 года и о планах на 2019 год.

Так в рамках проекта «Формирование современной городской среды» при участии ТОС комплексно благоустроено и приведено в порядок 3 дворовых территории – Красноармейский проспект, дом 8, Красноармейский проспект, дом 16, улица Революции, дом 6. Также по данной программе было проведено асфальтирование территории во дворе дома 20 по Красноармейскому проспекту.

В 2019 году по этой программе планируются работы по асфальтированию дворовой территории на улице Сойфера, дома 37 и 39.

В рамках проекта «Народный бюджет - 2018» были проведены работы по ремонту подъездов и замене асфальтового покрытия на придомовой территории по адресу: Красноармейский проспект, дом 1. Еще одним победителем стал дом 1 по улице Сойфера. Ремонт лифтового оборудования запланирован на 2019 год.

Также по проекту «Народный бюджет - 2019» победил дом 3 по улице Федора Смирнова с заявкой по замене оконных блоков и ремонту подъездов. Подготовка к проведению работ уже началась.

Актив ТОС принимал активное участие таких мероприятиях, как «Спартакиада ТОС», чествование лучших семей города в день «Семьи, любви и верности», районный праздник «Все по-советски», праздники двора, субботники.