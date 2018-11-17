Туляки получили один миллион рублей на развитие детского-юношеского велоспорта

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-17T13:13:17+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел в Москве заседание Попечительского совета велокоманды Marathon-Tula.

На мероприятии обсудили вопросы создания инфраструктуры для тренировочной базы спортсменов.

- Мы привлекаем значительное количество внебюджетных средств на создание спортивной инфраструктуры и поддержку профессионального спорта, в том числе на развитие нашей велокоманды, - сказал Алексей Геннадьевич.

В ходе встречи президент клуба Marathon-Tula Александр Винокуров от лица спонсоров команды вручил директору спортивной школы олимпийского резерва «Велосипедный спорт» Ирине Архиповой сертификат на один миллион рублей на развитие детского-юношеского велоспорта.