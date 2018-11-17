На Макаренко в Туле загорелись два автомобиля
Причина пожара в Туле устанавливается
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16 ноября 2018 года в 19:42 в службу спасения сообщили о возгорании автомобилей "Ситроен" и "Форд Гэлакси" на улице Макаренко в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-19 и ОП ПСЧ-5.
Пламя удалось погасить за 4 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в автомобиле "Ситроен" выгорел салон, в автомобиле "Форд Гэлакси" оплавилась фара.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.