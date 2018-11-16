2018-11-16T16:51:19+03:00
Досуг

В Туле пройдут Областные Рождественские образовательные чтения

Мероприятие будет проходить в период с 11 по 13 декабря 2018 года
Виктория ЯКУШИНА
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Педагоги образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации города Тулы, примут участие в XIII Областных Рождественских образовательных чтениях «Молодежь: свобода и ответственность».

11 декабря в 13:00 состоится пленарное заседание XIII Областных Рождественских образовательных чтений Тульской митрополии в Государственном учреждении культуры Тульской области «Тульская областная филармонии имени И.А. Михайловского» по адресу: проспект Ленина, д. 51.

12 декабря в 14:00 – пленарное заседание XXI городских Рождественских образовательных чтений в Тульской православной классической гимназии по адресу: ул. Дзержинского, д. 2/7.

13 декабря в 10:00 в формате круглого стола участники Рождественских чтений обсудят вопрос «Молодежь в современном мире: проблемы и перспективы влияния информационных технологий». Мероприятие состоится в Тульской духовной семинарии по адресу: ул. Староникитская, д.75.

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