В Туле обустроят парковку на набережной Дрейера
Площадка для стоянки автомобилей расположится неподалеку от здания музея оружия
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Вопрос обустройства данного парковки на набережной Дрейера в Туле обсуждался на одном из оперативных совещаний, проводимых губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.
Работы по обустройству пространства неподалеку от здания музея оружия стартуют с завтрашнего дня и продлятся до 1 декабря 2018 года, парковочная зона площадью 4600 кв.м. будет выполнена в щебне.
Управление транспорта и дорожного хозяйства просит автовладельцев выбирать другие места для парковки.