Из-за Губернского катка на площади Ленина в Туле будет ограничена стоянка

СЕГОДНЯ 16:12 2018-11-16T18:05:09+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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С 20 ноября 2018 года по 30 марта 2019 года в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортана парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от улицы Советской до улицы Менделеевской.

Данное ограничение введено для обеспечения безопасности дорожного движения в период работы Губернского катка в Туле.