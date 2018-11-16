2018-11-16T18:05:09+03:00
Общество

Из-за Губернского катка на площади Ленина в Туле будет ограничена стоянка

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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С 20 ноября 2018 года по 30 марта 2019 года в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортана парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от улицы Советской до улицы Менделеевской.

Данное ограничение введено для обеспечения безопасности дорожного движения в период работы Губернского катка в Туле.

Новогодние деревья в кремле.

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