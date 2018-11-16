Алексей Дюмин обсудил с Максимом Орешкиным сотрудничество Тульской области и Министерства экономического развития РФ

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-16T14:21:33+03:00

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16 ноября 2018 года, в столице прошла рабочая встреча министра экономического развития России Максима Орешкина и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В настоящее время наш регион и Министерство экономического развития являются стратегическими партнерами. За последние два года совместно был реализован не один проект.

- Сегодня, когда Президент страны обозначил стратегические цели в майском Указе, все мы – и федеральные, и региональные органы власти – выстроены в одну вертикаль. И наша задача – скоординировано, четко выполнять поставленные задачи, - сказал Алексей Дюмин.

Уже подготовлен ряд новых инфраструктурных, системных предложений. По словам главы региона, Тульская область готова стать площадкой для пилотных, прорывных проектов.