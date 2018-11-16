2018-11-16T14:21:33+03:00
Политика

Алексей Дюмин обсудил с Максимом Орешкиным сотрудничество Тульской области и Министерства экономического развития РФ

По словам главы региона, Тульская область готова стать площадкой для пилотных, прорывных проектов
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

16 ноября 2018 года, в столице прошла рабочая встреча министра экономического развития России Максима Орешкина и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В настоящее время наш регион и Министерство экономического развития являются стратегическими партнерами. За последние два года совместно был реализован не один проект.

- Сегодня, когда Президент страны обозначил стратегические цели в майском Указе, все мы – и федеральные, и региональные органы власти – выстроены в одну вертикаль. И наша задача – скоординировано, четко выполнять поставленные задачи, - сказал Алексей Дюмин.

Уже подготовлен ряд новых инфраструктурных, системных предложений. По словам главы региона, Тульская область готова стать площадкой для пилотных, прорывных проектов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за Губернского катка на площади Ленина в Туле будет ограничена стоянка
В Туле состоялся митинг, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП
На строительном объекте в Воловском районе проверили мигрантов
Пожарные более получаса тушили горящее здание в Ефремове
На Тульских кладбищах продолжают наводить порядок
В Туле пройдет областной кадетский бал «Отчизны верные сыны»
Проснулась без денег: житель Тульской области обокрал собутыльницу
В Новомосковске девушка-подросток стала жертвой разбойника с электрошокером
Под Тулой "ВАЗ" сбил мужчину с ребенком
В ДТП с двумя иномарками в Ефремове пострадал ребенок
В ДТП с "ВАЗом" под Тулой погиб водитель, пассажиры пострадали
Тульские полицейские несколько часов искали пропавшую 12-летнюю девочку по всей Туле
В Туле обсудили преимущества перехода на электронный листок нетрудоспособности
Лучший экскурсовод России расскажет, почему Тула называется Тулой
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Сергей ХАРИТОНОВ: В Послании губернатора обозначены ключевые задачи
Депутаты Тульской областой Думы прокомментировали Послание Алексей Дюмина
Поиск ответов на вызовы времени