На строительном объекте в Воловском районе проверили мигрантов
15 ноября 2018 года, сотрудниками региональной полиции и УФСБ были проведены мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства.
Проверке подвергся строительный объект в Воловском районе.
В результате проделанной работы выявлено семь нарушений.
Четыре иностранца уклонились от выезда из РФ по истечении срока пребывания. На них составлены административные протоколы, материалы направлены в суд для принятия решения.
Еще трое иностранных граждан незаконно осуществляли трудовую деятельность в РФ. На них также составлены административные протоколы, каждому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысячи рублей.
Проводится дальнейшая проверка деталей и обстоятельств произошедшего в Тульской области.