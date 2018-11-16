2018-11-16T13:48:25+03:00
Происшествия

На строительном объекте в Воловском районе проверили мигрантов

В результате проделанной работы выявлено семь нарушений
Виктория ЯКУШИНА
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15 ноября 2018 года, сотрудниками региональной полиции и УФСБ были проведены мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Проверке подвергся строительный объект в Воловском районе.

В результате проделанной работы выявлено семь нарушений.

Четыре иностранца уклонились от выезда из РФ по истечении срока пребывания. На них составлены административные протоколы, материалы направлены в суд для принятия решения.

Еще трое иностранных граждан незаконно осуществляли трудовую деятельность в РФ. На них также составлены административные протоколы, каждому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысячи рублей.

Проводится дальнейшая проверка деталей и обстоятельств произошедшего в Тульской области.

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