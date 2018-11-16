Пожарные более получаса тушили горящее здание в Ефремове
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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16 ноября 2018 года в 09:00 в службу спасения сообщили о возгорании одноэтажного здания, расположенного по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Строителей.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-29 и один расчет ПЧ БМ.
Пламя удалось погасить за 31 минуту.
Пострадавших нет. В результате происшествия выгорело здание по всей площади, обгорела обрешетка кровли и утеплитель.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.