В Туле пройдет областной кадетский бал «Отчизны верные сыны»

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-16T13:04:20+03:00

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22 ноября 2018 года в Тульском государственном музее оружия пройдет областной кадетский бал «Отчизны верные сыны».

Цель мероприятия – сохранение и приумножение лучших традиций кадетского движения России, формирование нравственных и духовных ценностей, художественного вкуса у кадет, популяризация кадетского движения в молодежной среде.

Участниками кадетского бала станут воспитанники суворовских военных училищ, кадетских корпусов и кадетских классов от 12 до 18 лет из Тульской, Московской, Калужской областей и из города Москвы.

Кадетский бал традиционно проводится в Туле каждый год и в этом году пройдет уже в пятый раз. В прошлом году в нем приняли участие более 60 кадетов и суворовцев. В этом году планируется участие около 100 человек.