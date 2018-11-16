2018-11-16T12:15:50+03:00
Происшествия

Проснулась без денег: житель Тульской области обокрал собутыльницу

Возбуждено уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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В Теплом полицейскими пойман подозреваемый в краже.

Как выяснилось, злоумышленник и 30-летняя потерпевшая в течение вечера и ночи выпивали дома у последней.

Наутро женщина обнаружила пропажу 14 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой кражи, она обратилась в полицию, предположив, что хищение мог совершить ее 33-летний ранее судимый знакомый, находившийся в квартире. Так и оказалось.

Подозреваемый признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.

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