Проснулась без денег: житель Тульской области обокрал собутыльницу
Возбуждено уголовное дело
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В Теплом полицейскими пойман подозреваемый в краже.
Как выяснилось, злоумышленник и 30-летняя потерпевшая в течение вечера и ночи выпивали дома у последней.
Наутро женщина обнаружила пропажу 14 тысяч рублей.
Поняв, что стала жертвой кражи, она обратилась в полицию, предположив, что хищение мог совершить ее 33-летний ранее судимый знакомый, находившийся в квартире. Так и оказалось.
Подозреваемый признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело.