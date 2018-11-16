В Новомосковске девушка-подросток стала жертвой разбойника с электрошокером

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-16T12:12:41+03:00

Жительнице Тульской области удалось спугнуть нападавшего и сохранить свое имущество

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Участковые уполномоченные полиции в Новомосковске установили подозреваемого в разбое.

Жертвой нападения стала местная жительница, которой в эти выходные предстоит отметить совершеннолетие.

Как выяснилось, вечером злоумышленник на одной из улиц города угрожал девушке электрошокером и попытался отобрать у нее золотые украшения и мобильник. (общая стоимость - 30 тысяч рублей).

Девушка стала кричать, а так как время не было поздним, похититель испугался возможных случайных очевидцев и скрылся, не забрав вещи.

Потерпевшая обратилась в полицию, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы отдела МВД и участковый, обслуживающий территорию.

Получив информацию о приметах злоумышленника, участковый предположил, что мужчина, схожий по описанию и склонный к противоправным деяниям, проживает на административном участке. Так и оказалось.

22-летний безработный ранее судимый местный житель был доставлен в отдел МВД.

Возбуждено уголовное дело.