В Новомосковске девушка-подросток стала жертвой разбойника с электрошокером
Участковые уполномоченные полиции в Новомосковске установили подозреваемого в разбое.
Жертвой нападения стала местная жительница, которой в эти выходные предстоит отметить совершеннолетие.
Как выяснилось, вечером злоумышленник на одной из улиц города угрожал девушке электрошокером и попытался отобрать у нее золотые украшения и мобильник. (общая стоимость - 30 тысяч рублей).
Девушка стала кричать, а так как время не было поздним, похититель испугался возможных случайных очевидцев и скрылся, не забрав вещи.
Потерпевшая обратилась в полицию, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы отдела МВД и участковый, обслуживающий территорию.
Получив информацию о приметах злоумышленника, участковый предположил, что мужчина, схожий по описанию и склонный к противоправным деяниям, проживает на административном участке. Так и оказалось.
22-летний безработный ранее судимый местный житель был доставлен в отдел МВД.
Возбуждено уголовное дело.