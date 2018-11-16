Под Тулой "ВАЗ" сбил мужчину с ребенком

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-16T12:01:59+03:00

В результате ДТП несовершеннолетняя девочка была госпитализирована

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15 ноября 2018 года, в 15:40 на 3-м км автодороги «Быковка-Богородицк» Киреевского района Тульской области произошло ДТП.

38-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21150», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел с проезжей части дороги вправо и сбил пешеходов - 30-летнего мужчину и 10-летнюю девочку.

В результате ДТП несовершеннолетняя девочка была госпитализирована в районную больницу с различными травмами. Мужчина после оказанной медицинской помощи был отпущен домой.