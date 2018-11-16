В ДТП с двумя иномарками в Ефремове пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-16T11:59:30+03:00

На момент ДТП в Тульской области мальчик находился на переднем сидение автомобиля без специального удерживающего устройства

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15 ноября 2018 года, в 19:10 на пересечении улиц Горького и Словацкого города Ефремова Тульской области произошло ДТП.

38-летний мужчина на автомобиле «Мазда СХ5», по предварительной информации, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого был мужчина 39 лет.

В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний пассажир автомобиля «Форд», девятилетний мальчик, с различными травмами был доставлен в районную больницу.

Как сообщили в УГИБДД России по Тульской области, на момент ДТП ребенок находился на переднем сидение автомобиля без специального удерживающего устройства.