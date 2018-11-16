В ДТП с "ВАЗом" под Тулой погиб водитель, пассажиры пострадали
Пострадавшие были доставлены в районную больницу
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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Ранее мы сообщали, что 15 ноября 2018 года, на 33-м км автодороги «Богородицк–Товарковский–Куркино» Куркинского района Тульской области произошло ДТП.
Как отметили в УГИБДД России по Тульской области, 21-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21144» слетел в кювет и опрокинулся. Авторавария произошла в 20:50.
В результате ДТП под Тулой, пассажиры автомобиля «ВАЗ» - 25-летняя девушка и 21-летний молодой человек - с травмами различной тяжести были доставлены в районную больницу.
Водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте.