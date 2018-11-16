Тульские полицейские несколько часов искали пропавшую 12-летнюю девочку по всей Туле
Полицейские Тулы в четверг вечером, 15 ноября 2018 года, разыскивали 12-летнюю девочку.
Сообщение о ее безвестном исчезновении поступило в отдел полиции «Привокзальный».
Оказалось, ребенок не вернулся с прогулки в заранее оговоренное с родственниками время. Последние попытались связаться с девочкой, найти ее самостоятельно, но все это не дало результата, и они обратились в полицию.
Стражи порядка выдвинулись на поиски. Проверяли ТЦ, дворы, скверы, подъезды и чердаки, отрабатывались версии как нахождения ребенка в городе, так и за его пределами.
Спустя несколько часов девочку удалось обнаружить в центральной части Тулы, в нескольких километрах от дома.
Предположительно, несовершеннолетняя решила пройтись по улицам Тулы, и не заметила, как ушла далеко.
По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось, угроз жизни и здоровью нет.
Сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.