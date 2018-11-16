Тульские полицейские несколько часов искали пропавшую 12-летнюю девочку по всей Туле

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-16T11:46:46+03:00

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Полицейские Тулы в четверг вечером, 15 ноября 2018 года, разыскивали 12-летнюю девочку.

Сообщение о ее безвестном исчезновении поступило в отдел полиции «Привокзальный».

Оказалось, ребенок не вернулся с прогулки в заранее оговоренное с родственниками время. Последние попытались связаться с девочкой, найти ее самостоятельно, но все это не дало результата, и они обратились в полицию.

Стражи порядка выдвинулись на поиски. Проверяли ТЦ, дворы, скверы, подъезды и чердаки, отрабатывались версии как нахождения ребенка в городе, так и за его пределами.

Спустя несколько часов девочку удалось обнаружить в центральной части Тулы, в нескольких километрах от дома.

Предположительно, несовершеннолетняя решила пройтись по улицам Тулы, и не заметила, как ушла далеко.

По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось, угроз жизни и здоровью нет.

Сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.