Лучший экскурсовод России расскажет, почему Тула называется Тулой
Вход на встречу с гидом свободный
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Краевед и тульский гид Егор Пронин – победитель конкурса «Лучший экскурсовод России» - приглашает всех желающих на встречу.
В пятницу, 16 ноября 2018 года, в большом зале кластера «Октава», он ответит на вопросы:
- Почему Тула называется Тулой?
- Почему именно у нас появился первый оружейный завод в России?
- Пряник, самовар, гармонь – случайно ли их появление именно в нашем городе?
- В конце концов, почему Тула стала именно тем, чем она является сегодня, ведь у нас даже князя своего в старину не было?
Начало встречи - в 20:00.
Вход свободный.