Лучший экскурсовод России расскажет, почему Тула называется Тулой

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-16T11:09:31+03:00

Вход на встречу с гидом свободный

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Краевед и тульский гид Егор Пронин – победитель конкурса «Лучший экскурсовод России» - приглашает всех желающих на встречу.

В пятницу, 16 ноября 2018 года, в большом зале кластера «Октава», он ответит на вопросы:

- Почему Тула называется Тулой?

- Почему именно у нас появился первый оружейный завод в России?

- Пряник, самовар, гармонь – случайно ли их появление именно в нашем городе?

- В конце концов, почему Тула стала именно тем, чем она является сегодня, ведь у нас даже князя своего в старину не было?

Начало встречи - в 20:00.

Вход свободный.