Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Благодаря новому функционалуклиент может видеть список всех платежей и поступлений с кодами валютных операций по каждому контракту, ожидаемые сроки, список подтверждающих документов.
Этопозволяетклиентам иметь систематизированный учет платежей по всем внешнеторговым контрактам, обслуживающимся в Банке, а не только стоящим на учете (имеющим УНК), что значительно облегчает процесс планирования и распределения финансовых потоков.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.