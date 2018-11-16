Сергей ХАРИТОНОВ: В Послании губернатора обозначены ключевые задачи

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-16T10:47:03+03:00

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Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов прокомментировал послание Губернатора Тульской области Алексея Дюмина:

«Впечатление от послания Губернатора позитивное и оптимистичное. В нем дана реальная оценка ситуации, видна последовательная работа исполнительной власти области над реализацией тех задач, которые были поставлены в предыдущем послании. Губернатор обозначил много актуальных проблем, которые требуют решения, – сказал Сергей Харитонов. – Для депутатов особенно важно, что Алексей Геннадьевич напомнил о значимости принятия выверенного бюджета на 2019 год и на плановый период. 31 октября глава региона внес этот законопроект в Думу, сейчас идет работа над этим документом.

Обозначена ключевая задача сохранения и развития человеческого потенциала. Отмечено, как важно развивать экономику, ведь от этого зависит формирование бюджета, это позволяет нам сохранять социальную направленность бюджета, оказывать адресную поддержку всем тем, кто в ней нуждаются, и молодежи, и старшему поколению.

Глава региона много внимания уделил в свое речи вопросам взаимодействия власти и жителей. Подчеркнул, что власть должна отвечать на запросы людей, быть эффективной, оперативно решать вопросы, которые ставятся туляками. Ведь только сочетание инициативы жителей и умелой работы органов власти позволит нам успешно решать задачи, которые обозначены в программе социально-экономического развития области. Будем работать сообща.»