Депутаты Тульской областой Думы прокомментировали Послание Алексей Дюмина

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-16T10:45:24+03:00

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15 ноября 2018 года, губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступил с посланием Тульской областной Думе.

Депутаты регионального парламента поделились своими впечатлениями.

Алексей Лебедев, заместитель председателя Тульской областной Думы: «Сегодня мы прослушали послание Губернатора Алексея Дюмина. Послание было насыщенным. Алексей Дюмин старается, чтобы Тульская область развивалась. Сделана хорошая набережная для туляков. Завершено строительство парка «Патриот». В регион идут инвестиции.

Считаю важным, что Губернатор одним из приоритетных поставил вопрос о развитии социальной сферы. Здесь ремонт больниц, особенно детских поликлиник, в том числе из внебюджетных фондов. Улучшение качества медицинской помощи. Программа раннего выявления онкологических заболеваний. Это важно для Тульской области.

Также считаю важным, что губернатор поставил задачу перед чиновниками усилить их контакт и взаимодействие с народом. Чиновники должны слышать народ, сказал Алексей Дюмин.»

Александр Балберов, заместитель председателя Тульской областной Думы: «Это очень объемное и грамотное послание. Подведены итоги уходящего года, озвучены результаты деятельности Губернатора и правительства региона. Были поставлены задачи на 2019 год. Многое будет зависеть от внесенного для рассмотрения в областную Думу бюджета на следующий год.

Я для себя в послании выделил 23 важных вопроса. Обобщая, могу сказать, что наш регион один из немногих, где успешно реализуются майские указы Президента. И вообще, в Тульской области сделано очень много, и тулякам есть, чем гордиться.»

Николай Воробьев, депутат Тульской областной Думы: «Успешность социально-экономического развития области обеспечивают несколько факторов, в том числе – политическая стабильность в регионе. И для нас очень большое значение имеет тот факт, что губернатор высоко оценил деятельность регионального отделения «Единой России», в том числе, и в реализации проектов, направленных на создание комфортных условий проживания граждан.

Основанием для такой оценки стали и результаты сентябрьских выборов в органы местного самоуправления: кампания была масштабной – было сформировано 65 представительных органа. Состав их обновился более чем наполовину. Но при этом более 80 процентов мандатов завоевали кандидаты, выдвинутые нашей партией. Это говорит о высоком уровне доверия населения к нашим депутатам, которые представляют интересы земляков в органах местного самоуправления.

Сегодня губернатор фактически дал старт еще одной очень важной кампании – выборам депутатов законодательного собрания региона. И я могу сказать, что основной задачей всех кандидатов, выдвинутых региональным отделением «Единой России», будет реализация губернаторской программы социально-экономического развития Тульской области до 2021 года. И в этом направлении мы готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми партиями, чья цель – не раскачивать лодку и заниматься популизмом, а обеспечить политическую стабильность для эффективной работы.»

Юрий Моисеев, депутат Тульской областной Думы: «Мне, как человеку, имеющему самое непосредственное отношение к спорту, спортивным федерациям, приятно, что область – в числе лидеров по стране по количеству уже построенных и запланированных к возведению спортивных сооружений.

Введены в эксплуатацию такие долгострои, как веневский и узловский физкультурно-оздоровительные комплексы, в планах на следующий год – открытие в областной столице ледового Дворца на 3 тысячи мест, строительство ФОКа в Ясногорске, футбольного поля в Щекине.

В Тульской области много делается для поддержки профессионального и любительского спорта.»

Александр Рем, председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы: «Глава региона поставил конкретные задачи относительно бюджета региона на будущий год, который в данный момент находится на рассмотрении в Тульской областной Думе, выделив, качественное планирование, эффективность расходов, оптимизацию трат. Это позволит нашему региону оставаться в лидерах по качеству управления бюджетом, а рост доходов направлять на финансирование значимых программ и проектов.

Особо хотелось бы отметить инфраструктурные проекты, касающиеся развития автомобильных дорог. Один из них – строительство северного обвода Новомосковска, который свяжет промышленные предприятия, находящиеся на территории Новомосковска-2, с основными трассами. Губернатор поставил четкую задачу – войти в федеральный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.»

«Впечатление от послания Губернатора позитивное и оптимистичное. В нем дана реальная оценка ситуации, видна последовательная работа исполнительной власти области над реализацией тех задач, которые были поставлены в предыдущем послании. Губернатор обозначил много актуальных проблем, которые требуют решения, – сказал Сергей Харитонов. – Для депутатов особенно важно, что Алексей Геннадьевич напомнил о значимости принятия выверенного бюджета на 2019 год и на плановый период. 31 октября глава региона внес этот законопроект в Думу, сейчас идет работа над этим документом.

Обозначена ключевая задача сохранения и развития человеческого потенциала. Отмечено, как важно развивать экономику, ведь от этого зависит формирование бюджета, это позволяет нам сохранять социальную направленность бюджета, оказывать адресную поддержку всем тем, кто в ней нуждаются, и молодежи, и старшему поколению.

Глава региона много внимания уделил в свое речи вопросам взаимодействия власти и жителей. Подчеркнул, что власть должна отвечать на запросы людей, быть эффективной, оперативно решать вопросы, которые ставятся туляками. Ведь только сочетание инициативы жителей и умелой работы органов власти позволит нам успешно решать задачи, которые обозначены в программе социально-экономического развития области. Будем работать сообща.»

Екатерина Толстая, депутат Тульской областной Думы, директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»: «Я очень рада, что Алексей Геннадьевич такое большое внимание уделяет развитию культуры в регионе, реализации туристического потенциала области. В послании Губернатор сказал о том, что необходимо искать новые формы его подачи, и на российском, и на международном уровне. Мы, музейщики, постоянно находимся в поиске этих новых форм.

Здорово, что глава региона придает такое большое значение театральным фестивалям, которые проводятся в регионе. В частности, фестивалю «ТолстойWeekend», который проходит на территории Ясной Поляны. Мы благодарны Алексею Геннадьевичу за идею этого фестиваля и за поддержку.

Уже три года проходит фестиваль, и в 2019 году, в год театра, я надеюсь, мы сделаем его еще ярче, содержательнее. Хотелось бы, чтобы приехало больше зарубежных театров, потому что очень интересно узнать, как произведения Толстого видят жители других стран. Но и в России сегодня есть много новых прочтений Льва Николаевича в разных театрах.

Хочется, чтобы фестиваль был интересен разным категориям публики, и молодежи, и старшему поколению.»

Александр Симонов, депутат Тульской областной Думы: «Сегодня одна из проблем в Тульской области и в целом по России – большой процент смертности от злокачественных новообразований, то есть рака. И поэтому реорганизация онкослужбы и службы ранней диагностики злокачественных новообразований на сегодняшний день – первоочередная задача. Для ее решения в области и будут внедряться новые формы диагностики. В регионе для этого практически все есть. Добавлю, что для предупреждения болезни очень важны также санитарная профилактика и санитарное просвещение.

Я очень доволен, что данный вопрос был поднят Губернатором в послании. И вообще очень хорошо, что в своем выступлении Алексей Геннадьевич уделил много времени медицинским проблемам.»

Михаил Грязев, депутат Тульской областной Думы, ректор Тульского государственного университета: «Глава региона напомнил, что 2018 год объявлен Годом образования и новых знаний. Мы строим свою работу, воплощаем в жизнь проекты, учитывая это.

Сегодняшнее послание также является вектором, который определяет и наше движение. Мы видим, что сфера образования находится под пристальным вниманием Губернатора и правительства области.

Как опорный вуз Тульский государственный университет является участником всех стратегических проектов. Растущая экономика нуждается в кадрах, научные разработки становятся востребованы. Важно, что это не просто процесс строительств отдельных производств, а кластерное развитие, при котором решаются и социально значимые задачи.

Стратегическая задача – обеспечить тулякам достойную жизнь на малой Родине. И выпускники вуза, хорошо образованные, интеллигентные ребята, должны ощущать, что они востребованны, имеют достойную зарплату, ценят свой труд, любят свой край. Мы должны сделать все, чтобы они оставались в области, находили работу на тульских предприятиях.

Вместе с ученым советом и советов ректоров Тульской области мы определим свои планы.»