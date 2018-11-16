Поиск ответов на вызовы времени

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-16T10:40:59+03:00

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялся научно-практический семинар «Формирование толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде»

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В обсуждении участвовали преподаватели и студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого, а также представители заинтересованных ведомств: старший уполномоченный Центра противодействия экстремизму УМВД России по Тульской области П.С. Чукаев, главный специалист Центра технического надзора, эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования Е.С. Рейнрихс, старший помощник прокурора Тульской области Е.В. Ситкарев, врио начальника штаба управления Росгвардии по Тульской области А.А. Артемов.

Начиная семинар, проректор по учебной работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого, кандидат политических наук С.В. Краюшкина отметила, что специалисты из разных сфер собрались, чтобы поднять проблему, которая беспокоит всех. У различных ведомств накоплен опыт в этой сфере, которым стоит поделиться, понять возможные направления дальнейшей совместной работы.

– Стоит отметить, что в СССР была сформирована система, позволяющая молодому человеку обрести целостное мировоззрение. Во всех вузах страны преподавались дисциплины, которые закладывали понимание гражданственности, существовала ясная идеологическая концепция. Сейчас обязательными дисциплинами остались философия и история, но их содержание не формализуется, нет ясного стандарта. Думаю, постепенно мы приходим к осознанию, что необходима договоренность о единой системе ценностей в обществе, – отметила Светлана Владимировна.

Для всех собравшихся была очевидна та особая роль, которую играют в молодежной среде социальные сети. Серьезность того, что происходит во всемирной паутине проиллюстрировал старший помощник прокурора Тульской области Е.В. Ситкарев. Он отметил, в этом году было возбуждено порядка десяти дел по статье 280 УК - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Практически все они связаны с активностью в социальных сетях, репосты могут стоит молодым людям сломанной биографии.

Обращаясь к студентам, Евгений Васильевич сказал:

– Обнаружив в сети противоправную информацию, следует обращаться в Роскомнадзор. Это ведомство блокирует подобные сайты. А на сайте Министерства юстиции существует список запрещенных материалов, который постоянно пополняется.

Студенты ТГПУ им. Л.Н. Толстого на общественных началах уже занимаются такой работой - в вузе существует «кибердружина», участники которой находят в сети запрещенный контент.

Важно понимать, что экстремистские ресурсы привлекают не всех. О том, какие подростки находятся в группе риска и как они попадают в сети злоумышленников, рассказала доктор психологических наук, зав. кафедрой психологии и педагогики ТГПУ им. Л.Н. Толстого С.В. Пазухина.

– Особенно уязвимыми становятся ребята, которые ощущают свое одиночество и остро реагируют на несправедливость в обществе. Такое безобидное дело, как «лайки» под демотиваторами ВКонтакте – первый шаг в преступное сообщество. Эта информация собирается и анализируется, к тем, кто подписан на политические сообщества, экстремисты проявляют особый интерес.

Светлана Вячеславовна обозначила ряд признаков, которые должно насторожить не только родителей и близких друзей, но и педагогов, одногруппников. Это изменения в одежде и речи, появление новых друзей, скрытность.

Об опыте формирования поликультурной личности рассказала декан международного факультета ТГПУ им. Л.Н. Толстого Т.Б. Кашпирева. Противодействие идеологии экстремизма стало темой доклада доцента кафедры социальных наук Ю.В. Шарановской. Об конкурсе плакатов «Защита от террористической деятельности» рассказала доцент кафедры агроинженерии и техносферной безопасности М.С. Петрова.