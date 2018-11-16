В 2018 году тульский «Ростелеком» показал более 60 000 фильмов «по запросу»

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-16T10:34:55+03:00

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Тульские абоненты «Ростелекома» активно пользуются сервисом «Видео по запросу»: за десять месяцев 2018 года жители региона просмотрели более 60 тысяч фильмов и сериалов. В ТОП-10 по количеству просмотров вошли фильмы: «Босс-молокосос», «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются HD», «Джуманджи: Зов джунглей», «Форсаж 8», «Свинка Пеппа. Лужи», «Оно (2017)», «Я худею», «Последний богатырь».

Елена Пронькина, заместитель директора Тульского филиала ПАО «Ростелеком» – Директор по работе массовым сегментом:

«Наше «Интерактивное телевидение» смотрят уже свыше 90 тысяч тульских семей. «Видео по запросу» – одна из самых востребованных опций. Видеотека насчитывает более пяти тысяч художественных и документальных фильмов, мультфильмов и телесериалов. Причем, состоит она только из лицензионного контента. К каждому фильму прилагается описание и трейлер – это помогает пользователю оценить выбранный фильм еще до момента оплаты его проката».

«Видео по запросу» (Video-on-Demand, VоD) доступно всем абонентам услуги «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома». Недавно прошедшие на большом экране блокбастеры или комедии в HD-качестве можно купить по цене ниже одного билета на киносеанс. Видеоконтент можно купить в личную коллекцию или арендовать на 48 часов.

Уникальный федеральный продукт – интерактивное телевидение от «Ростелекома» – смотрят уже свыше 10 млн пользователей по всей стране. Помимо цифрового качества и огромного выбора телеканалов, здесь много удобных опций. «Интерактивное ТВ» позволяет смотреть программы в форматах HD и 3D, записывать передачи, ставить просмотр на паузу, брать фильмы напрокат, петь караоке, ограничивать телепросмотр для детей с помощью функции «Родительский контроль». Благодаря опции «Мультискрин», «Интерактивное телевидение» одновременно доступно на ТВ, компьютере, планшете или смартфоне, что удобно для большой семьи.