Прокуратура начала проверку по факту отключения газа в доме №8 по улице Шевченко в Туле
На место уже выезжал прокурор Центрального района Тулы
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По указанию прокурора Тульской области 15 ноября 2018 года прокуратура начала проверку по факту отключения газовой службой подачи газа в многоквартирный дом №8 по улице Шевченко в оружейной столице.
В этот же день по указанному адресу выезжал прокурор Центрального района Тулы Олег Тимаков и сотрудники прокуратуры.
- По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Проверка продолжается.