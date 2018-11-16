Прокуратура начала проверку по факту отключения газа в доме №8 по улице Шевченко в Туле

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-16T10:31:07+03:00

На место уже выезжал прокурор Центрального района Тулы

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По указанию прокурора Тульской области 15 ноября 2018 года прокуратура начала проверку по факту отключения газовой службой подачи газа в многоквартирный дом №8 по улице Шевченко в оружейной столице.

В этот же день по указанному адресу выезжал прокурор Центрального района Тулы Олег Тимаков и сотрудники прокуратуры.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка продолжается.