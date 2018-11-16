2018-11-16T10:31:07+03:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку по факту отключения газа в доме №8 по улице Шевченко в Туле

На место уже выезжал прокурор Центрального района Тулы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По указанию прокурора Тульской области 15 ноября 2018 года прокуратура начала проверку по факту отключения газовой службой подачи газа в многоквартирный дом №8 по улице Шевченко в оружейной столице.

В этот же день по указанному адресу выезжал прокурор Центрального района Тулы Олег Тимаков и сотрудники прокуратуры.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проснулась без денег: житель Тульской области обокрал собутыльницу
В Новомосковске девушка-подросток стала жертвой разбойника с электрошокером
Под Тулой "ВАЗ" сбил мужчину с ребенком
В ДТП с двумя иномарками в Ефремове пострадал ребенок
В ДТП с "ВАЗом" под Тулой погиб водитель, пассажиры пострадали
Тульские полицейские несколько часов искали пропавшую 12-летнюю девочку по всей Туле
В Туле обсудили преимущества перехода на электронный листок нетрудоспособности
Лучший экскурсовод России расскажет, почему Тула называется Тулой
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Сергей ХАРИТОНОВ: В Послании губернатора обозначены ключевые задачи
Депутаты Тульской областой Думы прокомментировали Послание Алексей Дюмина
Поиск ответов на вызовы времени